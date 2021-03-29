Fourth Grade
Honor Roll
Christian Ackerman, Madelyn Brown, Sophia Churchill, Hunter Ellis, Madison Lyles, Addison Mordhorst, Mayah Nielsen, Teagan Perhay, Roquelle Robinson, Jonah Rose
Merit Roll
Jacob Anglin, Dominic Barr, Rachel Brasher, Adalynne Cook, Savannah Evans, Ethan Ferraro, Macy Hyatt, MaKendra Kreichgauer, Hunter Nees, Cameron Rassi, Brody Reardon, Draven Rodgers, Logan Schoedel, Jackson Toon, Josiah Tracy, Cory Wright
Fifth Grade
Honor Roll
Raeona Brown, Morgan Carlyle, Madison Coker, Mikayla Dozard, Andrea Erickson, Kevan Ingold, Abram Kern, Kyla Lawrence, Alexander Linnemann, Charles Meinders, McKinley Miller, Wyatt Mullins, Jade Peterson, Trinity Salter, Maxwell Virgil, Madison Young
Merit Roll
Malena Barger, Colton Behm, Cody Butterfield, Michael Carpenter, Laila Claudin, Madison Coker, Brandon Draine, Clayton Fisher, Alexia Force, Skyler Frank, Ashton Gallo, Carter Harris, Zane Heubi, Elizabeth Hiland, Remi Jackson, Rian McKinney, Esteban Munoz, Blayne O’Brien, Ashlie Penn, Audrianna Reese-Rhoades, Teagan Roberts, Evan Seibold, Trenton Sharp, Abigail Thomas, Isaiah Tillman, Jaden Young
Sixth Grade
Honor Roll
Jillian Black-Lester, Kylie Bowman, Lettie Fincham, Julia Johnson, Natasha Lee, Erin Sale, Nolan Sonderman, Aiden Taylor, Isabelle Wade
Merit Roll
Landen Brown, Elyjah Corkron, Jayda Fries, Seanik Gagliardi, Brock Heller, Anthony Heyder, Memphis Jones, Uriel Jordan, Austin Kaufmann, Carly Miller, Savannah Moore, Jacee Ripley, Makaela Williams
Seventh Grade
Honor Roll
Haley Ashley, Pierce Bernius, Joseph Bradshaw, Jaxson Carpentier, William Freeman, Aaliyah Fries, Katelyn Heubi, Addison Jenks, McGuire Jones, Isaac Lakin, Tyler Lee, Adalynn Meeks, Alyssa Meyer, Grace Mordhorst, Jacob Rose, Liam Roy, Kevin Sellers, Taylor Stone, Audrey Taylor, Mackenzie Valentine, Aleeya Wolf, Nathaniel Wragge, Delaney Yoder
Merit Roll
Brayden Arthur, Carter Blackford, Kali Bradford, Christopher Cantor, Kylie Doll, Trezdyn Edgell, Isabell Ensign, Jacey Hawkins, Jayden Hawkins, Bryce Hyatt, Madelyn Irons, Micah Monda, Marcelo Munoz, Joshua Presley, Walker Roberts, Riley Simonsen
Eighth Grade
Honor Roll
Kadynce Bishop, Brooklyn Bowman, Justin Bryan, Angel Magnuson, Brooklynn Meeks, Jordan Phegley, Brailynn Porter, Sydney Reed, Mia Schaub, Elijah Traver
Merit Roll
Alex Brasher, Trenton Crow, Thomas Diederich, Mikayla Downey, Annisa Eyres, Cleo French, Gabriel Hernandez, Hudson Heyder, Kalina Lopez, Mason Lulay, Lillian Marcy, Chelci Owens, Landin Ruff, Lilli Spillman, Morgaine West, Parker Williams
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