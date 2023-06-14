5th Grade
Dashiell Albrecht, Bergen Barsuhn. Bianca Baumann, Johnathon Berry, Makayla Bohannan, Rebecca Bradford-Kupferschmid, Persephone Bremenkamp, Lilly Brown, Calvin Browning, Brooklyn Calder, Sylvia Cobillas, Justin Crawford, Gabriella Daily, Miranda Dalton, Gabrielle Davidson, Hadlee Davidson, Lucas Davis, Isla Diemer, Caleb Earle, Wayde Fouts, Cody Goddard, Allison Graziano, Joey Harcharik, Harper Hawksworth, Adella Head, Paxten Heinold, Zeke Hinrichsen, Amelia Huffman, Jett Johnson, Lucas LaBerdia, Larkin Leman, Benjamin Longhurst, Allison Lorou Lopez, Danielle Love, Zachary Maple, Ava Martin, Aria McCrary, Jackson Meier, Amelia Metzloff, Izzabella Miller, Savannah Montgomery, Delaney Mueller, Wynne Novak, Joplyn Obrien, Esther Oxborrow, Parker Powers, Haley Prater, Eleanor Price, Aubrey Quick, Ariya Rogers, Lucca Sando, Trevor Schellenberg, Grace Schlueter, Cora Schryer, Emma Sinks, Jordan Smith, Ridley Speiden, Reese Stalter, Kennedy Sutter,Nina Urbanc, Anna Vaughn, Ezekiel Vercler, Bailey Wade, Izzabelle Wilson
6th Grade
Lorraine Berg. Magnolia Brown, Gatlin Buckley, Maison Burgard, Eleanor Bush, Iris Byler Dann, Hadleigh Cox, Peyton Cullin-Smith, Adriana Davis, Harper Fillman, Ella Ghiglieri, Katherine Grove, Grayson Gullett, Kylie Guth, Will Hausam, Albee Hiller, Hank Hillman, Kaidence Honings, Max Hooste, Lilly Isonhart, Elizabeth Jacobsgaard, Max James, Brady Kamp, Sydney Knutson, Jackson Leach, Isabella Lintz, Annabelle Martin, Grace Martinez, Marcus Moloney, Maxton Parker, Peyton Parker, Samuel Pudik, Brynley Reece, Brooke Roley, Aubree Sadowski, Seth Sakata, Harlen Schapmire, Meira Schapmire, Anna Schermerhorn, Alice Schneider, Emma Schneider, Emmi Spiezio, Isaac Strickler, Autumn Sweeney, Payton Thieme, Kambria Thompson, Bastian Trifone, Levi Vercler, Jack Washburn, McKynlie Waugh, Mackensie Wedig, Oliver Wettstein, Trey Whitehurst, Eliot Wilke, Aidan Williams, Atty Wilson, Kinnley Yazujian, Paxton Zaiser
7th Grade
Hadley Aberle, Ethan Adams, Garrett Akin, Margaret Baer, Kiernan Barsuhn, Corinne Berg, Madelyn Bowman, Elinor Brown, Kyler Chave, Lucy Dam, Brady Davis, Rylea Doerr, Liam Drews, Adam Eisenberg, Jenna Elford, Ella Felix, Jackson Gee Carter, Nicholas Grane, Hadley Hawksworth, Henry Heider, Akira Henderson, Ashlyn Kinney, Penelope Kipp, Abigail Love, Abe Lucas, Olivia McGlaughlin, Hailey Meyers, McKinley Miller, Micah Morrow, Sophia Nabhan, Robert Neussl, Josie Obrien, Isley Oxborrow, Carsen Pflederer, Isabella Randolph, Luke Robinson, Karli Roedell, Anderson Rogers, Isabella Rule, Thomas Sadowski, Sophia Walker, Jack Walsh, Addison Weiss, Nathan Wilke, Jace Williams, Peyton Yetter
8th Grade
Jenna Aeschliman, August Albrecht, Lucas Bach, Maizy Bartolomucci, Kayden Beebe, Micah Brooks, Lorelei Brower, Colton Brown, Carter Bruer, Jake Campen, Jack Courtway, Elijah Daily, Sage Davis, Grace DeVries, Tyce Fillman, Mason Gilmore, Brooklynn Girdler, Graham Gray, Shelby Guede, Bailey Guth, Cora Hardin, Eva Hausam, Rylie Isonhart, Autumn Lara, Cohen Leach, Nina Leman, Rose Long, Jace Lott, Chloe Martin, Sophia Mattingly, Madelyn Meischner, Ian Merrick, Kelbie Moss, Lily Pokarney, Emma Puntoni, Isaak Roley, Ethan Sakata, Logan Schneider, Felicity Schryer, Victoria Sigler, Greyson Slatten, Macey Smith, Brolan Springman, Bennett Stalter, Laurel Staniszewski, Natalie Stine,Joel Volmer,Lauren Washburn, Brennan Wedig
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