8th Grade Straight A's Term 2
Colin N. Arrick
Camden A. Augustine
Kaitlyn J. Bach
Aaron W. Birky
Reed N. Bloch
Charlie S. Borlin
Grace M. Braman
Gabrielle L. Bright
Ella C. Bugos
Ava L. Bulfer
Brock M. Burhoe
Natalie D. Casey
Collin E. Chen
Landon J. Colton
Samantha M. DeWitte
Keegan J. Ege
Addison I. Faga
Jacob R. Faulkner
Braelyn A. Feehan
Molly M. Fleshman
Ryan A. Ford
Madelyn L. Fowler
Gracie E. Glaub
Zachary D. Grimm
Kaleigh E. Gross
Alaina J. Gutierrez
Ryan L. Hammelman
Alyx I. Heinrich
Annabelle R. Hiel
Tyler C. Humphrey
Layla R. Ingle
Zachary D. Irish
Elijah J. Johnson
Leyton A. Johnson
Ethan P. Kopinski
Sydney N. Kurima
Jackson L. Lenover
Thomas M. Liening
Mallory M. Lundquist
Andrew J. Marino
Audrey K. Maston
Owen W. McClure
Sophia J. Mescher
Loren C. Miklik
Caden N. Mylott
Leah E. Oliphant
Jillian R. Overholt
Claire E. Palanos
Baylee A. Parrott
Kaitlyn E. Pickell
Carter M. Prina
Carter R. Quin
Miller M. Rampenthal
Elaine Y. Rao
Grace A. Reed
Madalyn M. Roth
Elin P. Rottier
Sienna F. Ufheil
Erica D. Wiese
Lauren M. Wolfmeyer
Gretchen R. Wulf
Ellie R. Yakle
7th Grade Straight A's Term 2
Victoria G. Aberle
Brandon T. Adams
Tara N. Alois
Nevae A. Araujo
Chloe M. Biscontine
Sadie K. Boston
Spencer W. Bradburn
Bailey L. Butler
Isabella G. Carter
Ava L. Chang
Morgan M. Clarke
Drew J. Coleman
Abigail E. Cook
Isabella G. Cusmano
Isaac W. DeSutter
Isaiah L. Downing
Razvan G. Dumitru
Izabelle R. Endress
Peyton L. Everett
Sydney C. Goebel
Ethan W. Goettler
Alison R. Gruber
Cade A. Hahn
Grady C. Hahn
Audry T. Hart
Varyk R. Holmes
Sloane A. Hudgens
Diya K. Iyer
Grant N. Jaegle
Madeleine C. James
Leah G. Johnson
Adam L. Keller
Payton B. Koetters
Kerrigan R. Latham
Avery B. Letcher
Donovan M. Letcher
Jackson N. MacGregor
Samantha C. Madden
Maya P. Mahaffey
Anthony I. Maubach
Nolan J. Mescher
Lia K. Meuser
Marley A. Mitchell
Nathan R. Pak
Isaac D. Perez
Parker O. Philips
Morgan K. Redeker
Ainsley M. Redlingshafer
Isaac H. Reetz
Kaden A. Rickey
Olive M. Schilling
Ava C. Schmidgall
Gavin D. Schreurs
Landon J. Scott
Isabella M. Selden
Avery G. Strubhar
Carson M. Tanner
Andrew J. Tharp
Emily K. Tharp
Ella L. Thurman
Avery L. Tibbs
Ainsley J. Yehl
Samuel J. Zekany
Layla M. Ziegler
Elizabeth A. Zuehls
6th Grade Straight A's Term 2
Elliana E. Aberle
Quinn P. Andrews
Chelsea A. Arrick
Caleb M. Barrick
William A. Beck
Caroline V. Bloch
Payton L. Bohannan
Abigail M. Born
Derek C. Braunstein
Ross C. Bright
Baylee E. Brownfield
Sofia E. Carrillo
Emery R. Cherry
Isabelle G. Clemmons
Evelyn P. Cornwell
Kaydee P. Couri
Alexandra M. Dumitru
Adelyn G. Ennis
Mollie C. Franzen
Emma C. Fritz
Ava M. Gensler
Kysen C. Gibbons
Lillian M. Goodin
William R. Hoffman
Will K. Jaegle
Mia C. Johnson
Gavin J. Jones
Wade E. Leman
Truman E. Lenover
Leyton K. Manley
Kara P. Mannon
Charlotte B. Maston
Elise J. McClintock
Molly M. McManus
Owen P. Moehle
Sara M. Mollenhauer
Francie I. Mourisse
Keshav B. Nair
Clara I. Osborn
Elizabeth B. Pauli
Ashlynn D. Phelps
Mason A. Phillips
Bryan D. Potts
Elizabeth K. Prose
Peyton R. Renshaw
Avery K. Rice
Haven A. Russell
Taylor J. Safranski
Piper E. Schultz
Finian A. Seguin
Owen M. Smick
Ella M. Soens
John R. Stromberger
Julia E. Tryner
Abigail H. Ufheil
Isabella M. Vaughn
Julianna E. Williams
5th Grade Straight A's Term 2
Judah M. Beale
Carson R. Bland
Tucker M. Blundy
Leah I. Burke
Madelyn E. Clague
Averie J. Clark
Tate J. Endress
Abigail L. Fink
Iris A. Funk
Emerson E. Gerth
Emory E. Hiel
Annabelle M. Hofmann
Brandon D. Hood
Holly R. Lewer
Emma R. Lowry
Jingyan *. Lu
Mia P. Lykins
Addyson E. MacGregor
Milo P. Madden
Leah N. Martinez
Ian E. McClure
Mia A. McGreevy
Bennett M. Meinhold
Meredith J. Overholt
Jaden J. Petri
Eva Y. Rao
Anderson J. Reichert
Jaxson G. Rodriguez
Emily J. Rosenberger
Ava M. Salzenstein
Emma G. Stimac
Landon J. Taylor
Tye J. Uftring
Julia K. Wallstedt
Rachel A. Wolfmeyer
Lucas M. Zekany
Lincoln E. Zuehls
8th Grade High Honor Roll Term 2
John D. Blundy
Dylan M. Brabson
Courtney E. Carbaugh
Trevor A. Cox
Connor J. Downing
Sophie R. Faga
Jenna C. Flessner
Chas L. Foster
Isabella E. Garrison
Audin J. Gillespie
Samuel J. Grugan
Stephanie S. Hamad
Brodie M. Hangartner
Makenna J. Hoogerwerf
Kelsey C. Lauderback
Pierce A. Martin
Harmony J. Moreland
Tyson R. Moss
Julian S. Ortiz
Nathan C. Powers
Hunter A. Reed
Broderick J. Schultz
Audrey L. Schweigert
Zane T. Skulte
Gavin T. Snopko
Robert C. Spurgeon
Brody W. Stafford
Gracie R. VanQuakebeke
Jake B. VanQuakebeke
Maya L. Wright
7th Grade High Honor Roll Term 2
Jasmine Y. Adekoya
Lyla B. Allen
Kamille J. Barth
Britt A. Bentley
Sophia L. Bowman
Adreana L. Clark
Addison A. Curry
Eliza R. Degenhart
Cody R. Dudley
Nathan J. Dupree
Ruby E. Fehr
Rylie J. Freeman
Carly A. Hart
Kennedy O. Harvey
Gabriel R. Hobart
Emmalee K. Huelsmann
Siya L. Iyer
Wyatt L. Leman
Elijah P. Mann
Kylie D. Martinez
Avery M. McClaren
Alyssa D. McKinney
Olivia M. Miklik
Devin N. Miller
Hannah G. Miller
Jack W. Moehle
Ella J. Oliver
Bryson L. Phelps-Burgess
Sophia E. Ramirez
Sylvia E. Saathoff
Madelyn G. Sandberg
Vanessa M. Scribner
Adalyn M. Sollenberger
Sean P. Thornton
Trevor M. Tidwell
Brent M. Wallstedt
Nicholas M. Winchell
6th Grade High Honor Roll Term 2
John E. Beshara
Madeline M. Bishop
Carter M. Dennis
Sutton J. Ege
Hunter R. Englehardt
Aiden T. Foster
Sophia H. Frank
Joshua M. Garnett
Jonah R. Getz
Daniel E. Gorman
Jack D. Johnson
Kaitlyn L. Lucas
Leon P. Mach
Brooklyn G. Maurice
Finnley E. McGreevy
Emma G. Miklik
Adam J. Mollenhauer
Jovie G. Moss
Elizabeth J. Osborn
Olivia G. Osborn
Marley J. Polston
Jace C. Robbins
Ava A. Roth
Journey M. Schultz
Matthew A. Soltow
Avery I. Stafford
Payton M. Swanson
Gage B. Tiezzi
Camden A. Vescogni
Madison M. Wade
Camden N. Westerfield
Adam Z. Wilson
5th Grade High Honor Roll Term 2
Alice B. Bentley
Nathan S. Biscontine
Natalie A. Dickinson
Gabriel Q. Emmendorfer
Carson P. Ernst
Camille A. Flexer
Allen T. Hagloch
Evey A. Holmes
Allison E. Hrovatin
Campbell J. Hudgens
Kason R. Ingham
Lidia E. Jenkins
Michael T. Jennings
Stella M. Kimble
Braylon W. Knighton
Kaden D. Lohse
Madalynn G. Moore
Tristen J. Mullen
Haley M. Nuttall
Hannah C. Oliphant
Ava F. Pettit
Michael D. Reynolds
Mason A. Schultz
Ellie G. Thompson
Laramie C. Thornton
Jean K. Vega Medina
Payton D. Williamson
Brooke A. Winchell
Emma G. Ziegler
Delilah E. Zielinski
8th Grade Honor Roll Term 2
Braden H. Baker
Jacob A. Bara
Charles J. Barton
Ridley V. Beasley
Braden R. Bell-Bohannan
Andrew F. Bennett
Lauren E. Beuster
Jerred R. Boswell
Tucker W. Boswell
Lillian A. Dalton
Cameron J. Dew
Joshua L. Diers
Jacob T. Gauf
Grace M. Gilbert
Armaan Gill
Aliyah M. Gleason
Mason R. Huffman
Micah R. McCoy
Maxwell E. Meinhold
Trinity S. Miller
Solomon W. Mintah
Danica V. Mooney
Liam O. Nussbaum
Jacob K. Porter
Evan B. Reed
Hayden A. Sheets
Brayden E. Skinner
Josiah D. Sweeney
Colin J. Unes
Mylee E. Vogler
Logan A. Walliker
Vivian I. Ward
Tyler D. Zarley
7th Grade Honor Roll Term 2
Caylie M. Ahten
William M. Backes
Kadie E. Bishop
Kaleb R. Bonds
Allison L. Bonsoe
Michael L. Bourgeois
Hailey E. Bowen
Calin R. Braman
Cruise N. Brolley
Braden M. Brown
Caden T. Chadwick
Colt M. Craghead
Evan T. Deasey
Taylor L. Duncan
Erika M. Garcia
Marlie J. Gess
Bailey C. Gray
Mason J. Hall
Peyton A. Halliday
Robert S. Healey
Brooke E. Kovach
Kenny J. Lee
Logan D. Lehman
Kylee A. Logan
Kierston T. Lord
Logan W. Makiney
Ava R. Mikell
Hailey J. Schofield
Makenzie A. Schroeder
Brooklyn J. Schulte
Elizabeth R. Wenger
Olivia M. Westbay
Parker N. Westerfield
Maclain J. Whisker
6th Grade Honor Roll Term 2
Ava V. Allen
Sophie E. Allen
Lucas D. Bach
Tanner M. Bozdech
Austin D. Brecklin
Brady J. Bulfer
Adam R. Dudley
Ryan S. Ellis
Amelia K. Fowler
Dane L. Geirnaeirt
Madyson A. Green
Emmy L. Hartter
Ainsley J. Hemmele
Cooper S. Hobart
Hannah J. Houston
Essence R. Johnson
Vaughn R. Juergens
Jesse D. Kopinski
Grant A. Maston
Kaden B. McTaggart
Eliza L. Moss
Paxton B. Moss
Tarek K. Nair
Victoria G. Noreuil
Beckett M. Otto
Brynn M. Polston
Kiersten E. Reiser
Jeeter L. Schweigert
Grayson P. Sipes
Sean R. Standard
Ayden J. Sutcliff
Lincoln J. Toering
Lyla R. Wilkins
Lyvia L. Williams
Glenn Z. Wilson
Evan J. Wulf
Isabel M. Yehl
5th Grade Honor Roll Term 2
Jensen D. Bainter
Rielle F. Beasley
Kole A. Boyles
Dashiell G. Brent
Noah M. Brown
Kaite E. Creek
Lyla R. Crow
Asher M. DeLos Santos
Austin D. Fossat
Isabella A. Garcia
Payton J. Garner
Alliyah L. Getz
Oscar E. Guede
Crew M. Hangartner
Caleb B. Hansen
Charlee M. Harding
George S. Hatton
Leila M. Higgins
Camden A. Hoyle
Audrie E. Ingle
Maggie R. Johnson
Aiden M. Keery
Emily M. Knight
John W. Lindeman
Ava M. Lynn
Lillian K. Martin
Reid A. Martin
Noemi *. Medina
Finn A. Nussbaum
Drake W. ONeill
Allyson M. Palanos
Cooper N. Rhoades
Zachary J. Roth
Anna M. Rumler
Roman H. Schaefer
Eileen M. Seguin
Ada V. Shoemaker
Hailey J. Shuckford
Landon E. Skinner
August F. Spurgeon
Ava E. Stamper
Levi D. Tallon
Micah G. Thatcher
Cole A. VanLaecken
Alissandra R. Viele
Whitney M. Winkler
Colin N. Arrick
Camden A. Augustine
Kaitlyn J. Bach
Aaron W. Birky
Reed N. Bloch
Charlie S. Borlin
Grace M. Braman
Gabrielle L. Bright
Ella C. Bugos
Ava L. Bulfer
Brock M. Burhoe
Natalie D. Casey
Collin E. Chen
Landon J. Colton
Samantha M. DeWitte
Keegan J. Ege
Addison I. Faga
Jacob R. Faulkner
Braelyn A. Feehan
Molly M. Fleshman
Ryan A. Ford
Madelyn L. Fowler
Gracie E. Glaub
Zachary D. Grimm
Kaleigh E. Gross
Alaina J. Gutierrez
Ryan L. Hammelman
Alyx I. Heinrich
Annabelle R. Hiel
Tyler C. Humphrey
Layla R. Ingle
Zachary D. Irish
Elijah J. Johnson
Leyton A. Johnson
Ethan P. Kopinski
Sydney N. Kurima
Jackson L. Lenover
Thomas M. Liening
Mallory M. Lundquist
Andrew J. Marino
Audrey K. Maston
Owen W. McClure
Sophia J. Mescher
Loren C. Miklik
Caden N. Mylott
Leah E. Oliphant
Jillian R. Overholt
Claire E. Palanos
Baylee A. Parrott
Kaitlyn E. Pickell
Carter M. Prina
Carter R. Quin
Miller M. Rampenthal
Elaine Y. Rao
Grace A. Reed
Madalyn M. Roth
Elin P. Rottier
Sienna F. Ufheil
Erica D. Wiese
Lauren M. Wolfmeyer
Gretchen R. Wulf
Ellie R. Yakle
7th Grade Straight A's Term 2
Victoria G. Aberle
Brandon T. Adams
Tara N. Alois
Nevae A. Araujo
Chloe M. Biscontine
Sadie K. Boston
Spencer W. Bradburn
Bailey L. Butler
Isabella G. Carter
Ava L. Chang
Morgan M. Clarke
Drew J. Coleman
Abigail E. Cook
Isabella G. Cusmano
Isaac W. DeSutter
Isaiah L. Downing
Razvan G. Dumitru
Izabelle R. Endress
Peyton L. Everett
Sydney C. Goebel
Ethan W. Goettler
Alison R. Gruber
Cade A. Hahn
Grady C. Hahn
Audry T. Hart
Varyk R. Holmes
Sloane A. Hudgens
Diya K. Iyer
Grant N. Jaegle
Madeleine C. James
Leah G. Johnson
Adam L. Keller
Payton B. Koetters
Kerrigan R. Latham
Avery B. Letcher
Donovan M. Letcher
Jackson N. MacGregor
Samantha C. Madden
Maya P. Mahaffey
Anthony I. Maubach
Nolan J. Mescher
Lia K. Meuser
Marley A. Mitchell
Nathan R. Pak
Isaac D. Perez
Parker O. Philips
Morgan K. Redeker
Ainsley M. Redlingshafer
Isaac H. Reetz
Kaden A. Rickey
Olive M. Schilling
Ava C. Schmidgall
Gavin D. Schreurs
Landon J. Scott
Isabella M. Selden
Avery G. Strubhar
Carson M. Tanner
Andrew J. Tharp
Emily K. Tharp
Ella L. Thurman
Avery L. Tibbs
Ainsley J. Yehl
Samuel J. Zekany
Layla M. Ziegler
Elizabeth A. Zuehls
6th Grade Straight A's Term 2
Elliana E. Aberle
Quinn P. Andrews
Chelsea A. Arrick
Caleb M. Barrick
William A. Beck
Caroline V. Bloch
Payton L. Bohannan
Abigail M. Born
Derek C. Braunstein
Ross C. Bright
Baylee E. Brownfield
Sofia E. Carrillo
Emery R. Cherry
Isabelle G. Clemmons
Evelyn P. Cornwell
Kaydee P. Couri
Alexandra M. Dumitru
Adelyn G. Ennis
Mollie C. Franzen
Emma C. Fritz
Ava M. Gensler
Kysen C. Gibbons
Lillian M. Goodin
William R. Hoffman
Will K. Jaegle
Mia C. Johnson
Gavin J. Jones
Wade E. Leman
Truman E. Lenover
Leyton K. Manley
Kara P. Mannon
Charlotte B. Maston
Elise J. McClintock
Molly M. McManus
Owen P. Moehle
Sara M. Mollenhauer
Francie I. Mourisse
Keshav B. Nair
Clara I. Osborn
Elizabeth B. Pauli
Ashlynn D. Phelps
Mason A. Phillips
Bryan D. Potts
Elizabeth K. Prose
Peyton R. Renshaw
Avery K. Rice
Haven A. Russell
Taylor J. Safranski
Piper E. Schultz
Finian A. Seguin
Owen M. Smick
Ella M. Soens
John R. Stromberger
Julia E. Tryner
Abigail H. Ufheil
Isabella M. Vaughn
Julianna E. Williams
5th Grade Straight A's Term 2
Judah M. Beale
Carson R. Bland
Tucker M. Blundy
Leah I. Burke
Madelyn E. Clague
Averie J. Clark
Tate J. Endress
Abigail L. Fink
Iris A. Funk
Emerson E. Gerth
Emory E. Hiel
Annabelle M. Hofmann
Brandon D. Hood
Holly R. Lewer
Emma R. Lowry
Jingyan *. Lu
Mia P. Lykins
Addyson E. MacGregor
Milo P. Madden
Leah N. Martinez
Ian E. McClure
Mia A. McGreevy
Bennett M. Meinhold
Meredith J. Overholt
Jaden J. Petri
Eva Y. Rao
Anderson J. Reichert
Jaxson G. Rodriguez
Emily J. Rosenberger
Ava M. Salzenstein
Emma G. Stimac
Landon J. Taylor
Tye J. Uftring
Julia K. Wallstedt
Rachel A. Wolfmeyer
Lucas M. Zekany
Lincoln E. Zuehls
8th Grade High Honor Roll Term 2
John D. Blundy
Dylan M. Brabson
Courtney E. Carbaugh
Trevor A. Cox
Connor J. Downing
Sophie R. Faga
Jenna C. Flessner
Chas L. Foster
Isabella E. Garrison
Audin J. Gillespie
Samuel J. Grugan
Stephanie S. Hamad
Brodie M. Hangartner
Makenna J. Hoogerwerf
Kelsey C. Lauderback
Pierce A. Martin
Harmony J. Moreland
Tyson R. Moss
Julian S. Ortiz
Nathan C. Powers
Hunter A. Reed
Broderick J. Schultz
Audrey L. Schweigert
Zane T. Skulte
Gavin T. Snopko
Robert C. Spurgeon
Brody W. Stafford
Gracie R. VanQuakebeke
Jake B. VanQuakebeke
Maya L. Wright
7th Grade High Honor Roll Term 2
Jasmine Y. Adekoya
Lyla B. Allen
Kamille J. Barth
Britt A. Bentley
Sophia L. Bowman
Adreana L. Clark
Addison A. Curry
Eliza R. Degenhart
Cody R. Dudley
Nathan J. Dupree
Ruby E. Fehr
Rylie J. Freeman
Carly A. Hart
Kennedy O. Harvey
Gabriel R. Hobart
Emmalee K. Huelsmann
Siya L. Iyer
Wyatt L. Leman
Elijah P. Mann
Kylie D. Martinez
Avery M. McClaren
Alyssa D. McKinney
Olivia M. Miklik
Devin N. Miller
Hannah G. Miller
Jack W. Moehle
Ella J. Oliver
Bryson L. Phelps-Burgess
Sophia E. Ramirez
Sylvia E. Saathoff
Madelyn G. Sandberg
Vanessa M. Scribner
Adalyn M. Sollenberger
Sean P. Thornton
Trevor M. Tidwell
Brent M. Wallstedt
Nicholas M. Winchell
6th Grade High Honor Roll Term 2
John E. Beshara
Madeline M. Bishop
Carter M. Dennis
Sutton J. Ege
Hunter R. Englehardt
Aiden T. Foster
Sophia H. Frank
Joshua M. Garnett
Jonah R. Getz
Daniel E. Gorman
Jack D. Johnson
Kaitlyn L. Lucas
Leon P. Mach
Brooklyn G. Maurice
Finnley E. McGreevy
Emma G. Miklik
Adam J. Mollenhauer
Jovie G. Moss
Elizabeth J. Osborn
Olivia G. Osborn
Marley J. Polston
Jace C. Robbins
Ava A. Roth
Journey M. Schultz
Matthew A. Soltow
Avery I. Stafford
Payton M. Swanson
Gage B. Tiezzi
Camden A. Vescogni
Madison M. Wade
Camden N. Westerfield
Adam Z. Wilson
5th Grade High Honor Roll Term 2
Alice B. Bentley
Nathan S. Biscontine
Natalie A. Dickinson
Gabriel Q. Emmendorfer
Carson P. Ernst
Camille A. Flexer
Allen T. Hagloch
Evey A. Holmes
Allison E. Hrovatin
Campbell J. Hudgens
Kason R. Ingham
Lidia E. Jenkins
Michael T. Jennings
Stella M. Kimble
Braylon W. Knighton
Kaden D. Lohse
Madalynn G. Moore
Tristen J. Mullen
Haley M. Nuttall
Hannah C. Oliphant
Ava F. Pettit
Michael D. Reynolds
Mason A. Schultz
Ellie G. Thompson
Laramie C. Thornton
Jean K. Vega Medina
Payton D. Williamson
Brooke A. Winchell
Emma G. Ziegler
Delilah E. Zielinski
8th Grade Honor Roll Term 2
Braden H. Baker
Jacob A. Bara
Charles J. Barton
Ridley V. Beasley
Braden R. Bell-Bohannan
Andrew F. Bennett
Lauren E. Beuster
Jerred R. Boswell
Tucker W. Boswell
Lillian A. Dalton
Cameron J. Dew
Joshua L. Diers
Jacob T. Gauf
Grace M. Gilbert
Armaan Gill
Aliyah M. Gleason
Mason R. Huffman
Micah R. McCoy
Maxwell E. Meinhold
Trinity S. Miller
Solomon W. Mintah
Danica V. Mooney
Liam O. Nussbaum
Jacob K. Porter
Evan B. Reed
Hayden A. Sheets
Brayden E. Skinner
Josiah D. Sweeney
Colin J. Unes
Mylee E. Vogler
Logan A. Walliker
Vivian I. Ward
Tyler D. Zarley
7th Grade Honor Roll Term 2
Caylie M. Ahten
William M. Backes
Kadie E. Bishop
Kaleb R. Bonds
Allison L. Bonsoe
Michael L. Bourgeois
Hailey E. Bowen
Calin R. Braman
Cruise N. Brolley
Braden M. Brown
Caden T. Chadwick
Colt M. Craghead
Evan T. Deasey
Taylor L. Duncan
Erika M. Garcia
Marlie J. Gess
Bailey C. Gray
Mason J. Hall
Peyton A. Halliday
Robert S. Healey
Brooke E. Kovach
Kenny J. Lee
Logan D. Lehman
Kylee A. Logan
Kierston T. Lord
Logan W. Makiney
Ava R. Mikell
Hailey J. Schofield
Makenzie A. Schroeder
Brooklyn J. Schulte
Elizabeth R. Wenger
Olivia M. Westbay
Parker N. Westerfield
Maclain J. Whisker
6th Grade Honor Roll Term 2
Ava V. Allen
Sophie E. Allen
Lucas D. Bach
Tanner M. Bozdech
Austin D. Brecklin
Brady J. Bulfer
Adam R. Dudley
Ryan S. Ellis
Amelia K. Fowler
Dane L. Geirnaeirt
Madyson A. Green
Emmy L. Hartter
Ainsley J. Hemmele
Cooper S. Hobart
Hannah J. Houston
Essence R. Johnson
Vaughn R. Juergens
Jesse D. Kopinski
Grant A. Maston
Kaden B. McTaggart
Eliza L. Moss
Paxton B. Moss
Tarek K. Nair
Victoria G. Noreuil
Beckett M. Otto
Brynn M. Polston
Kiersten E. Reiser
Jeeter L. Schweigert
Grayson P. Sipes
Sean R. Standard
Ayden J. Sutcliff
Lincoln J. Toering
Lyla R. Wilkins
Lyvia L. Williams
Glenn Z. Wilson
Evan J. Wulf
Isabel M. Yehl
5th Grade Honor Roll Term 2
Jensen D. Bainter
Rielle F. Beasley
Kole A. Boyles
Dashiell G. Brent
Noah M. Brown
Kaite E. Creek
Lyla R. Crow
Asher M. DeLos Santos
Austin D. Fossat
Isabella A. Garcia
Payton J. Garner
Alliyah L. Getz
Oscar E. Guede
Crew M. Hangartner
Caleb B. Hansen
Charlee M. Harding
George S. Hatton
Leila M. Higgins
Camden A. Hoyle
Audrie E. Ingle
Maggie R. Johnson
Aiden M. Keery
Emily M. Knight
John W. Lindeman
Ava M. Lynn
Lillian K. Martin
Reid A. Martin
Noemi *. Medina
Finn A. Nussbaum
Drake W. ONeill
Allyson M. Palanos
Cooper N. Rhoades
Zachary J. Roth
Anna M. Rumler
Roman H. Schaefer
Eileen M. Seguin
Ada V. Shoemaker
Hailey J. Shuckford
Landon E. Skinner
August F. Spurgeon
Ava E. Stamper
Levi D. Tallon
Micah G. Thatcher
Cole A. VanLaecken
Alissandra R. Viele
Whitney M. Winkler
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