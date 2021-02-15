8th Grade Straight A's Term 2

Colin N. Arrick

Camden A. Augustine

Kaitlyn J. Bach

Aaron W. Birky

Reed N. Bloch

Charlie S. Borlin

Grace M. Braman

Gabrielle L. Bright

Ella C. Bugos

Ava L. Bulfer

Brock M. Burhoe

Natalie D. Casey

Collin E. Chen

Landon J. Colton

Samantha M. DeWitte

Keegan J. Ege

Addison I. Faga

Jacob R. Faulkner

Braelyn A. Feehan

Molly M. Fleshman

Ryan A. Ford

Madelyn L. Fowler

Gracie E. Glaub

Zachary D. Grimm

Kaleigh E. Gross

Alaina J. Gutierrez

Ryan L. Hammelman

Alyx I. Heinrich

Annabelle R. Hiel

Tyler C. Humphrey

Layla R. Ingle

Zachary D. Irish

Elijah J. Johnson

Leyton A. Johnson

Ethan P. Kopinski

Sydney N. Kurima

Jackson L. Lenover

Thomas M. Liening

Mallory M. Lundquist

Andrew J. Marino

Audrey K. Maston

Owen W. McClure

Sophia J. Mescher

Loren C. Miklik

Caden N. Mylott

Leah E. Oliphant

Jillian R. Overholt

Claire E. Palanos

Baylee A. Parrott

Kaitlyn E. Pickell

Carter M. Prina

Carter R. Quin

Miller M. Rampenthal

Elaine Y. Rao

Grace A. Reed

Madalyn M. Roth

Elin P. Rottier

Sienna F. Ufheil

Erica D. Wiese

Lauren M. Wolfmeyer

Gretchen R. Wulf

Ellie R. Yakle

7th Grade Straight A's Term 2

Victoria G. Aberle

Brandon T. Adams

Tara N. Alois

Nevae A. Araujo

Chloe M. Biscontine

Sadie K. Boston

Spencer W. Bradburn

Bailey L. Butler

Isabella G. Carter

Ava L. Chang

Morgan M. Clarke

Drew J. Coleman

Abigail E. Cook

Isabella G. Cusmano

Isaac W. DeSutter

Isaiah L. Downing

Razvan G. Dumitru

Izabelle R. Endress

Peyton L. Everett

Sydney C. Goebel

Ethan W. Goettler

Alison R. Gruber

Cade A. Hahn

Grady C. Hahn

Audry T. Hart

Varyk R. Holmes

Sloane A. Hudgens

Diya K. Iyer

Grant N. Jaegle

Madeleine C. James

Leah G. Johnson

Adam L. Keller

Payton B. Koetters

Kerrigan R. Latham

Avery B. Letcher

Donovan M. Letcher

Jackson N. MacGregor

Samantha C. Madden

Maya P. Mahaffey

Anthony I. Maubach

Nolan J. Mescher

Lia K. Meuser

Marley A. Mitchell

Nathan R. Pak

Isaac D. Perez

Parker O. Philips

Morgan K. Redeker

Ainsley M. Redlingshafer

Isaac H. Reetz

Kaden A. Rickey

Olive M. Schilling

Ava C. Schmidgall

Gavin D. Schreurs

Landon J. Scott

Isabella M. Selden

Avery G. Strubhar

Carson M. Tanner

Andrew J. Tharp

Emily K. Tharp

Ella L. Thurman

Avery L. Tibbs

Ainsley J. Yehl

Samuel J. Zekany

Layla M. Ziegler

Elizabeth A. Zuehls

6th Grade Straight A's Term 2

Elliana E. Aberle

Quinn P. Andrews

Chelsea A. Arrick

Caleb M. Barrick

William A. Beck

Caroline V. Bloch

Payton L. Bohannan

Abigail M. Born

Derek C. Braunstein

Ross C. Bright

Baylee E. Brownfield

Sofia E. Carrillo

Emery R. Cherry

Isabelle G. Clemmons

Evelyn P. Cornwell

Kaydee P. Couri

Alexandra M. Dumitru

Adelyn G. Ennis

Mollie C. Franzen

Emma C. Fritz

Ava M. Gensler

Kysen C. Gibbons

Lillian M. Goodin

William R. Hoffman

Will K. Jaegle

Mia C. Johnson

Gavin J. Jones

Wade E. Leman

Truman E. Lenover

Leyton K. Manley

Kara P. Mannon

Charlotte B. Maston

Elise J. McClintock

Molly M. McManus

Owen P. Moehle

Sara M. Mollenhauer

Francie I. Mourisse

Keshav B. Nair

Clara I. Osborn

Elizabeth B. Pauli

Ashlynn D. Phelps

Mason A. Phillips

Bryan D. Potts

Elizabeth K. Prose

Peyton R. Renshaw

Avery K. Rice

Haven A. Russell

Taylor J. Safranski

Piper E. Schultz

Finian A. Seguin

Owen M. Smick

Ella M. Soens

John R. Stromberger

Julia E. Tryner

Abigail H. Ufheil

Isabella M. Vaughn

Julianna E. Williams

5th Grade Straight A's Term 2

Judah M. Beale

Carson R. Bland

Tucker M. Blundy

Leah I. Burke

Madelyn E. Clague

Averie J. Clark

Tate J. Endress

Abigail L. Fink

Iris A. Funk

Emerson E. Gerth

Emory E. Hiel

Annabelle M. Hofmann

Brandon D. Hood

Holly R. Lewer

Emma R. Lowry

Jingyan *. Lu

Mia P. Lykins

Addyson E. MacGregor

Milo P. Madden

Leah N. Martinez

Ian E. McClure

Mia A. McGreevy

Bennett M. Meinhold

Meredith J. Overholt

Jaden J. Petri

Eva Y. Rao

Anderson J. Reichert

Jaxson G. Rodriguez

Emily J. Rosenberger

Ava M. Salzenstein

Emma G. Stimac

Landon J. Taylor

Tye J. Uftring

Julia K. Wallstedt

Rachel A. Wolfmeyer

Lucas M. Zekany

Lincoln E. Zuehls

8th Grade High Honor Roll Term 2

John D. Blundy

Dylan M. Brabson

Courtney E. Carbaugh

Trevor A. Cox

Connor J. Downing

Sophie R. Faga

Jenna C. Flessner

Chas L. Foster

Isabella E. Garrison

Audin J. Gillespie

Samuel J. Grugan

Stephanie S. Hamad

Brodie M. Hangartner

Makenna J. Hoogerwerf

Kelsey C. Lauderback

Pierce A. Martin

Harmony J. Moreland

Tyson R. Moss

Julian S. Ortiz

Nathan C. Powers

Hunter A. Reed

Broderick J. Schultz

Audrey L. Schweigert

Zane T. Skulte

Gavin T. Snopko

Robert C. Spurgeon

Brody W. Stafford

Gracie R. VanQuakebeke

Jake B. VanQuakebeke

Maya L. Wright

7th Grade High Honor Roll Term 2

Jasmine Y. Adekoya

Lyla B. Allen

Kamille J. Barth

Britt A. Bentley

Sophia L. Bowman

Adreana L. Clark

Addison A. Curry

Eliza R. Degenhart

Cody R. Dudley

Nathan J. Dupree

Ruby E. Fehr

Rylie J. Freeman

Carly A. Hart

Kennedy O. Harvey

Gabriel R. Hobart

Emmalee K. Huelsmann

Siya L. Iyer

Wyatt L. Leman

Elijah P. Mann

Kylie D. Martinez

Avery M. McClaren

Alyssa D. McKinney

Olivia M. Miklik

Devin N. Miller

Hannah G. Miller

Jack W. Moehle

Ella J. Oliver

Bryson L. Phelps-Burgess

Sophia E. Ramirez

Sylvia E. Saathoff

Madelyn G. Sandberg

Vanessa M. Scribner

Adalyn M. Sollenberger

Sean P. Thornton

Trevor M. Tidwell

Brent M. Wallstedt

Nicholas M. Winchell

6th Grade High Honor Roll Term 2

John E. Beshara

Madeline M. Bishop

Carter M. Dennis

Sutton J. Ege

Hunter R. Englehardt

Aiden T. Foster

Sophia H. Frank

Joshua M. Garnett

Jonah R. Getz

Daniel E. Gorman

Jack D. Johnson

Kaitlyn L. Lucas

Leon P. Mach

Brooklyn G. Maurice

Finnley E. McGreevy

Emma G. Miklik

Adam J. Mollenhauer

Jovie G. Moss

Elizabeth J. Osborn

Olivia G. Osborn

Marley J. Polston

Jace C. Robbins

Ava A. Roth

Journey M. Schultz

Matthew A. Soltow

Avery I. Stafford

Payton M. Swanson

Gage B. Tiezzi

Camden A. Vescogni

Madison M. Wade

Camden N. Westerfield

Adam Z. Wilson

5th Grade High Honor Roll Term 2

Alice B. Bentley

Nathan S. Biscontine

Natalie A. Dickinson

Gabriel Q. Emmendorfer

Carson P. Ernst

Camille A. Flexer

Allen T. Hagloch

Evey A. Holmes

Allison E. Hrovatin

Campbell J. Hudgens

Kason R. Ingham

Lidia E. Jenkins

Michael T. Jennings

Stella M. Kimble

Braylon W. Knighton

Kaden D. Lohse

Madalynn G. Moore

Tristen J. Mullen

Haley M. Nuttall

Hannah C. Oliphant

Ava F. Pettit

Michael D. Reynolds

Mason A. Schultz

Ellie G. Thompson

Laramie C. Thornton

Jean K. Vega Medina

Payton D. Williamson

Brooke A. Winchell

Emma G. Ziegler

Delilah E. Zielinski

8th Grade Honor Roll Term 2

Braden H. Baker

Jacob A. Bara

Charles J. Barton

Ridley V. Beasley

Braden R. Bell-Bohannan

Andrew F. Bennett

Lauren E. Beuster

Jerred R. Boswell

Tucker W. Boswell

Lillian A. Dalton

Cameron J. Dew

Joshua L. Diers

Jacob T. Gauf

Grace M. Gilbert

Armaan Gill

Aliyah M. Gleason

Mason R. Huffman

Micah R. McCoy

Maxwell E. Meinhold

Trinity S. Miller

Solomon W. Mintah

Danica V. Mooney

Liam O. Nussbaum

Jacob K. Porter

Evan B. Reed

Hayden A. Sheets

Brayden E. Skinner

Josiah D. Sweeney

Colin J. Unes

Mylee E. Vogler

Logan A. Walliker

Vivian I. Ward

Tyler D. Zarley

7th Grade Honor Roll Term 2

Caylie M. Ahten

William M. Backes

Kadie E. Bishop

Kaleb R. Bonds

Allison L. Bonsoe

Michael L. Bourgeois

Hailey E. Bowen

Calin R. Braman

Cruise N. Brolley

Braden M. Brown

Caden T. Chadwick

Colt M. Craghead

Evan T. Deasey

Taylor L. Duncan

Erika M. Garcia

Marlie J. Gess

Bailey C. Gray

Mason J. Hall

Peyton A. Halliday

Robert S. Healey

Brooke E. Kovach

Kenny J. Lee

Logan D. Lehman

Kylee A. Logan

Kierston T. Lord

Logan W. Makiney

Ava R. Mikell

Hailey J. Schofield

Makenzie A. Schroeder

Brooklyn J. Schulte

Elizabeth R. Wenger

Olivia M. Westbay

Parker N. Westerfield

Maclain J. Whisker

6th Grade Honor Roll Term 2

Ava V. Allen

Sophie E. Allen

Lucas D. Bach

Tanner M. Bozdech

Austin D. Brecklin

Brady J. Bulfer

Adam R. Dudley

Ryan S. Ellis

Amelia K. Fowler

Dane L. Geirnaeirt

Madyson A. Green

Emmy L. Hartter

Ainsley J. Hemmele

Cooper S. Hobart

Hannah J. Houston

Essence R. Johnson

Vaughn R. Juergens

Jesse D. Kopinski

Grant A. Maston

Kaden B. McTaggart

Eliza L. Moss

Paxton B. Moss

Tarek K. Nair

Victoria G. Noreuil

Beckett M. Otto

Brynn M. Polston

Kiersten E. Reiser

Jeeter L. Schweigert

Grayson P. Sipes

Sean R. Standard

Ayden J. Sutcliff

Lincoln J. Toering

Lyla R. Wilkins

Lyvia L. Williams

Glenn Z. Wilson

Evan J. Wulf

Isabel M. Yehl

5th Grade Honor Roll Term 2

Jensen D. Bainter

Rielle F. Beasley

Kole A. Boyles

Dashiell G. Brent

Noah M. Brown

Kaite E. Creek

Lyla R. Crow

Asher M. DeLos Santos

Austin D. Fossat

Isabella A. Garcia

Payton J. Garner

Alliyah L. Getz

Oscar E. Guede

Crew M. Hangartner

Caleb B. Hansen

Charlee M. Harding

George S. Hatton

Leila M. Higgins

Camden A. Hoyle

Audrie E. Ingle

Maggie R. Johnson

Aiden M. Keery

Emily M. Knight

John W. Lindeman

Ava M. Lynn

Lillian K. Martin

Reid A. Martin

Noemi *. Medina

Finn A. Nussbaum

Drake W. ONeill

Allyson M. Palanos

Cooper N. Rhoades

Zachary J. Roth

Anna M. Rumler

Roman H. Schaefer

Eileen M. Seguin

Ada V. Shoemaker

Hailey J. Shuckford

Landon E. Skinner

August F. Spurgeon

Ava E. Stamper

Levi D. Tallon

Micah G. Thatcher

Cole A. VanLaecken

Alissandra R. Viele

Whitney M. Winkler

8th Grade Straight A's Term 2

Colin N. Arrick

Camden A. Augustine

Kaitlyn J. Bach

Aaron W. Birky

Reed N. Bloch

Charlie S. Borlin

Grace M. Braman

Gabrielle L. Bright

Ella C. Bugos

Ava L. Bulfer

Brock M. Burhoe

Natalie D. Casey

Collin E. Chen

Landon J. Colton

Samantha M. DeWitte

Keegan J. Ege

Addison I. Faga

Jacob R. Faulkner

Braelyn A. Feehan

Molly M. Fleshman

Ryan A. Ford

Madelyn L. Fowler

Gracie E. Glaub

Zachary D. Grimm

Kaleigh E. Gross

Alaina J. Gutierrez

Ryan L. Hammelman

Alyx I. Heinrich

Annabelle R. Hiel

Tyler C. Humphrey

Layla R. Ingle

Zachary D. Irish

Elijah J. Johnson

Leyton A. Johnson

Ethan P. Kopinski

Sydney N. Kurima

Jackson L. Lenover

Thomas M. Liening

Mallory M. Lundquist

Andrew J. Marino

Audrey K. Maston

Owen W. McClure

Sophia J. Mescher

Loren C. Miklik

Caden N. Mylott

Leah E. Oliphant

Jillian R. Overholt


Claire E. Palanos

Baylee A. Parrott

Kaitlyn E. Pickell

Carter M. Prina

Carter R. Quin

Miller M. Rampenthal

Elaine Y. Rao

Grace A. Reed

Madalyn M. Roth

Elin P. Rottier

Sienna F. Ufheil

Erica D. Wiese

Lauren M. Wolfmeyer

Gretchen R. Wulf

Ellie R. Yakle

7th Grade Straight A's Term 2

Victoria G. Aberle

Brandon T. Adams

Tara N. Alois

Nevae A. Araujo

Chloe M. Biscontine

Sadie K. Boston

Spencer W. Bradburn

Bailey L. Butler

Isabella G. Carter

Ava L. Chang

Morgan M. Clarke

Drew J. Coleman

Abigail E. Cook

Isabella G. Cusmano

Isaac W. DeSutter

Isaiah L. Downing

Razvan G. Dumitru

Izabelle R. Endress

Peyton L. Everett

Sydney C. Goebel

Ethan W. Goettler

Alison R. Gruber

Cade A. Hahn

Grady C. Hahn

Audry T. Hart

Varyk R. Holmes

Sloane A. Hudgens

Diya K. Iyer

Grant N. Jaegle

Madeleine C. James

Leah G. Johnson


Adam L. Keller

Payton B. Koetters

Kerrigan R. Latham

Avery B. Letcher

Donovan M. Letcher

Jackson N. MacGregor

Samantha C. Madden

Maya P. Mahaffey

Anthony I. Maubach

Nolan J. Mescher

Lia K. Meuser

Marley A. Mitchell

Nathan R. Pak

Isaac D. Perez

Parker O. Philips

Morgan K. Redeker

Ainsley M. Redlingshafer

Isaac H. Reetz

Kaden A. Rickey

Olive M. Schilling

Ava C. Schmidgall

Gavin D. Schreurs

Landon J. Scott

Isabella M. Selden

Avery G. Strubhar

Carson M. Tanner

Andrew J. Tharp

Emily K. Tharp

Ella L. Thurman

Avery L. Tibbs

Ainsley J. Yehl

Samuel J. Zekany

Layla M. Ziegler

Elizabeth A. Zuehls

6th Grade Straight A's Term 2

Elliana E. Aberle

Quinn P. Andrews

Chelsea A. Arrick

Caleb M. Barrick

William A. Beck

Caroline V. Bloch

Payton L. Bohannan

Abigail M. Born

Derek C. Braunstein

Ross C. Bright

Baylee E. Brownfield

Sofia E. Carrillo


Emery R. Cherry

Isabelle G. Clemmons

Evelyn P. Cornwell

Kaydee P. Couri

Alexandra M. Dumitru

Adelyn G. Ennis

Mollie C. Franzen

Emma C. Fritz

Ava M. Gensler

Kysen C. Gibbons

Lillian M. Goodin

William R. Hoffman

Will K. Jaegle

Mia C. Johnson

Gavin J. Jones

Wade E. Leman

Truman E. Lenover

Leyton K. Manley

Kara P. Mannon

Charlotte B. Maston

Elise J. McClintock

Molly M. McManus

Owen P. Moehle

Sara M. Mollenhauer

Francie I. Mourisse

Keshav B. Nair

Clara I. Osborn

Elizabeth B. Pauli

 

Ashlynn D. Phelps

Mason A. Phillips

Bryan D. Potts

Elizabeth K. Prose

Peyton R. Renshaw

Avery K. Rice

Haven A. Russell

Taylor J. Safranski

Piper E. Schultz

Finian A. Seguin

Owen M. Smick

Ella M. Soens

John R. Stromberger

Julia E. Tryner

Abigail H. Ufheil

Isabella M. Vaughn

Julianna E. Williams

5th Grade Straight A's Term 2


Judah M. Beale

Carson R. Bland

Tucker M. Blundy

Leah I. Burke

Madelyn E. Clague

Averie J. Clark

Tate J. Endress

Abigail L. Fink

Iris A. Funk

Emerson E. Gerth

Emory E. Hiel

Annabelle M. Hofmann

Brandon D. Hood

Holly R. Lewer

Emma R. Lowry

Jingyan *. Lu

Mia P. Lykins

Addyson E. MacGregor

Milo P. Madden

Leah N. Martinez

Ian E. McClure

Mia A. McGreevy

Bennett M. Meinhold

Meredith J. Overholt

Jaden J. Petri

Eva Y. Rao

Anderson J. Reichert

Jaxson G. Rodriguez

Emily J. Rosenberger

Ava M. Salzenstein

Emma G. Stimac

Landon J. Taylor

Tye J. Uftring

Julia K. Wallstedt

Rachel A. Wolfmeyer

Lucas M. Zekany

Lincoln E. Zuehls

8th Grade High Honor Roll Term 2

John D. Blundy

Dylan M. Brabson

Courtney E. Carbaugh

Trevor A. Cox

Connor J. Downing

Sophie R. Faga

Jenna C. Flessner

Chas L. Foster

Isabella E. Garrison


Audin J. Gillespie

Samuel J. Grugan

Stephanie S. Hamad

Brodie M. Hangartner

Makenna J. Hoogerwerf

Kelsey C. Lauderback

Pierce A. Martin

Harmony J. Moreland

Tyson R. Moss

Julian S. Ortiz

Nathan C. Powers

Hunter A. Reed

Broderick J. Schultz

Audrey L. Schweigert

Zane T. Skulte

Gavin T. Snopko

Robert C. Spurgeon

Brody W. Stafford

Gracie R. VanQuakebeke

Jake B. VanQuakebeke

Maya L. Wright

7th Grade High Honor Roll Term 2

Jasmine Y. Adekoya

Lyla B. Allen

Kamille J. Barth

Britt A. Bentley

Sophia L. Bowman

Adreana L. Clark

Addison A. Curry

Eliza R. Degenhart

Cody R. Dudley

Nathan J. Dupree

Ruby E. Fehr

Rylie J. Freeman

Carly A. Hart

Kennedy O. Harvey

Gabriel R. Hobart

Emmalee K. Huelsmann

Siya L. Iyer

Wyatt L. Leman

Elijah P. Mann

Kylie D. Martinez

Avery M. McClaren

Alyssa D. McKinney

Olivia M. Miklik

Devin N. Miller

Hannah G. Miller


Jack W. Moehle

Ella J. Oliver

Bryson L. Phelps-Burgess

Sophia E. Ramirez

Sylvia E. Saathoff

Madelyn G. Sandberg

Vanessa M. Scribner

Adalyn M. Sollenberger

Sean P. Thornton

Trevor M. Tidwell

Brent M. Wallstedt

Nicholas M. Winchell

6th Grade High Honor Roll Term 2

John E. Beshara

Madeline M. Bishop

Carter M. Dennis

Sutton J. Ege

Hunter R. Englehardt

Aiden T. Foster

Sophia H. Frank

Joshua M. Garnett

Jonah R. Getz

Daniel E. Gorman

Jack D. Johnson

Kaitlyn L. Lucas

Leon P. Mach

Brooklyn G. Maurice

Finnley E. McGreevy

Emma G. Miklik

Adam J. Mollenhauer

Jovie G. Moss

Elizabeth J. Osborn

Olivia G. Osborn

Marley J. Polston

Jace C. Robbins

Ava A. Roth

Journey M. Schultz

Matthew A. Soltow

Avery I. Stafford

Payton M. Swanson

Gage B. Tiezzi

Camden A. Vescogni

Madison M. Wade

Camden N. Westerfield

Adam Z. Wilson

5th Grade High Honor Roll Term 2


Alice B. Bentley

Nathan S. Biscontine

Natalie A. Dickinson

Gabriel Q. Emmendorfer

Carson P. Ernst

Camille A. Flexer

Allen T. Hagloch

Evey A. Holmes

Allison E. Hrovatin

Campbell J. Hudgens

Kason R. Ingham

Lidia E. Jenkins

Michael T. Jennings

Stella M. Kimble

Braylon W. Knighton

Kaden D. Lohse

Madalynn G. Moore

Tristen J. Mullen

Haley M. Nuttall

Hannah C. Oliphant

Ava F. Pettit

Michael D. Reynolds

Mason A. Schultz

Ellie G. Thompson

Laramie C. Thornton

Jean K. Vega Medina

Payton D. Williamson

Brooke A. Winchell

Emma G. Ziegler

Delilah E. Zielinski

8th Grade Honor Roll Term 2

Braden H. Baker

Jacob A. Bara

Charles J. Barton

Ridley V. Beasley

Braden R. Bell-Bohannan

Andrew F. Bennett

Lauren E. Beuster

Jerred R. Boswell

Tucker W. Boswell

Lillian A. Dalton

Cameron J. Dew

Joshua L. Diers

Jacob T. Gauf

Grace M. Gilbert

Armaan Gill

Aliyah M. Gleason


Mason R. Huffman

Micah R. McCoy

Maxwell E. Meinhold

Trinity S. Miller

Solomon W. Mintah

Danica V. Mooney

Liam O. Nussbaum

Jacob K. Porter

Evan B. Reed

Hayden A. Sheets

Brayden E. Skinner

Josiah D. Sweeney

Colin J. Unes

Mylee E. Vogler

Logan A. Walliker

Vivian I. Ward

Tyler D. Zarley

7th Grade Honor Roll Term 2

Caylie M. Ahten

William M. Backes

Kadie E. Bishop

Kaleb R. Bonds

Allison L. Bonsoe

Michael L. Bourgeois

Hailey E. Bowen

Calin R. Braman

Cruise N. Brolley

Braden M. Brown

Caden T. Chadwick

Colt M. Craghead

Evan T. Deasey

Taylor L. Duncan

Erika M. Garcia

Marlie J. Gess

Bailey C. Gray

Mason J. Hall

Peyton A. Halliday

Robert S. Healey

Brooke E. Kovach

Kenny J. Lee

Logan D. Lehman

Kylee A. Logan

Kierston T. Lord

Logan W. Makiney

Ava R. Mikell

Hailey J. Schofield

Makenzie A. Schroeder


Brooklyn J. Schulte

Elizabeth R. Wenger

Olivia M. Westbay

Parker N. Westerfield

Maclain J. Whisker

6th Grade Honor Roll Term 2

Ava V. Allen

Sophie E. Allen

Lucas D. Bach

Tanner M. Bozdech

Austin D. Brecklin

Brady J. Bulfer

Adam R. Dudley

Ryan S. Ellis

Amelia K. Fowler

Dane L. Geirnaeirt

Madyson A. Green

Emmy L. Hartter

Ainsley J. Hemmele

Cooper S. Hobart

Hannah J. Houston

Essence R. Johnson

Vaughn R. Juergens

Jesse D. Kopinski

Grant A. Maston

Kaden B. McTaggart

Eliza L. Moss

Paxton B. Moss

Tarek K. Nair

Victoria G. Noreuil

Beckett M. Otto

Brynn M. Polston

Kiersten E. Reiser

Jeeter L. Schweigert

Grayson P. Sipes

Sean R. Standard

Ayden J. Sutcliff

Lincoln J. Toering

Lyla R. Wilkins

Lyvia L. Williams

Glenn Z. Wilson

Evan J. Wulf

Isabel M. Yehl

5th Grade Honor Roll Term 2

Jensen D. Bainter

Rielle F. Beasley


Kole A. Boyles

Dashiell G. Brent

Noah M. Brown

Kaite E. Creek

Lyla R. Crow

Asher M. DeLos Santos

Austin D. Fossat

Isabella A. Garcia

Payton J. Garner

Alliyah L. Getz

Oscar E. Guede

Crew M. Hangartner

Caleb B. Hansen

Charlee M. Harding

George S. Hatton

Leila M. Higgins

Camden A. Hoyle

Audrie E. Ingle

Maggie R. Johnson

Aiden M. Keery

Emily M. Knight

John W. Lindeman

Ava M. Lynn

Lillian K. Martin

Reid A. Martin

Noemi *. Medina

Finn A. Nussbaum

Drake W. ONeill

Allyson M. Palanos

Cooper N. Rhoades

Zachary J. Roth

Anna M. Rumler

Roman H. Schaefer

Eileen M. Seguin

Ada V. Shoemaker

Hailey J. Shuckford

Landon E. Skinner

August F. Spurgeon

Ava E. Stamper

Levi D. Tallon

Micah G. Thatcher

Cole A. VanLaecken

Alissandra R. Viele

Whitney M. Winkler

 